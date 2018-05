Chiede informazioni su casa in vendita ma sfila all'anziana 2mila euro tra soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Nuova truffa agli anziani: una 82enne è stata alleggerita di 350 euro in contanti e oggetti in oro per un valore totale che si aggira introno ai 2mila euro.La scusa è stata una delle solite: una ragazza ha chiesto alla signora informazioni su un appartamento in vendita nello stabile, riuscendo ad entrare per qualche minuto nella casa della signora. Ma probabilmente è entrato anche un complice, perché quando la ragazza se n’è andata la signora ha trovato la stanza da letto sottosopra con i cassetti aperti. Ha fatto in tempo a vedere la ragazza che si allontanava in compagnia di quello che probabilmente è il complice su una Fiat grigia. Sull’accaduto indagano i carabinieri.