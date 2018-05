Infissi forzati: raffica di furti negli appartamenti vicini al parco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora furti nelle abitazioni. Questa volta nel mirino sono finiti alcuni appartamenti nella zona del parco della Pace, dietro la caserma dei vigili del fuoco.I ladri sono entrati in azione due giorni di seguito a cavallo tra martedì e mercoledì e tra mercoledì e giovedì, la sera quando gli appartamenti erano vuoti e in casa non c’erano i proprietari. Per penetrare all’interno hanno forzato gli ingressi o gli infissi delle finestre: in un paio di casi i colpi sono andati a vuoto e non hanno rubato nulla se non messo a soqquadro l’appartamento e provocato danni per cercare di entrare all’interno, in altri due casi hanno trafugato denaro o piccoli preziosi di famiglia o articoli di pelletteria, come borse, da cercare di piazzare.