Si infila con la sua auto sotto un camion: 55enne all'ospedale

PESARO - Un ammasso di lamiere da cui per fortuna il conducente della vettura è uscito da solo anche se ferito e decisamente in condizioni precarie. Così ieri si presentava la scena ai soccorritori giunti lungo la strada Statale Adriatica. I primi a recarsi sul posto sono stati i vigili del fuoco dal momento che l’incidente si è verificato proprio ad alcune decine di metri dalla loro stazione all’altezza del negozio Poltrone & Sofà. Qui alle 18.10 circa un 55enne pesarese alla guida di una Fiat Multipla ha tamponato un camion telonato e l’impatto è stato tale che il cofano del mezzo è letteralmente finito sotto il furgone. La parte anteriore dell’auto si è completamente distrutta. Per fortuna in auto c’era solo il conducente perché il lato passeggero è andato distrutto fino al sedile e non ci sarebbe stato scampo per un eventuale occupante. Invece miracolosamente il lato del conducente, nonostante il muso letteralmente distrutto, ha preservato in parte l’incolumità del guidatore che non ha mai perso conoscenza. E’ stato comunque portato all’ospedale di Pesaro in condizioni abbastanza serie.