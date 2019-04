Infastidisce la barista e poi torna con la pistola: ragazzo denunciato

di Luigi Benelli

PESARO - Nottata sopra le righe in un bar di Ginestreto dove un ragazzo del posto ha dato in escandescenze. La serata del giovane è iniziata nel locale dove ha infastidito la barista. Una insistenza che non è passata inosservata, finché la ragazza gli ha chiesto espressamente di abbandonare il bar. Lui se n’è andato, ma non è finita lì perché è tornato a casa e ha aspettato il momento della chiusura per rifarsi vivo. E’ infatti tornato sul posto e con sé aveva una pistola. L’ha scarrellata (ha arretrato il carrello, rendendo di fatto l’arma offensiva) incutendo non poco timore nella barista che spaventatissima, ha avvisato immediatamente la polizia. Il giovane è scappato, ma la squadra Volante ha ascoltato la ragazza ed è piombata in piena notte a casa del ragazzo autore del gesto che ha procurato non poco allarme.