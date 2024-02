La Nazionale di rugby nel Sudafrica dell'apartheid: il racconto di Massimo Calandri

PESARO - "Non puoi fidarti di gente così" è il titolo del libro con cui Massimo Calandri, giornalista di Repubblica, ha vinto il Premio Letterario Sportivo Panathlon International Distretto Italia 2023. Il libro racconta la storia della Nazionale italiana di Rugby che nel 1973, in pieno periodo apartheid, accettò di partecipare ad una torunèe in Sudafrica. Una sfida impari sul piano sportivo, ma con una forte componente di volonta inclusiva: gli azzurri, infatti, pretesero di giocare anche contro i Leopards, la selezione nera sudafricana. Massimo Calandri sarà protagonista dell'incontro organizzato dal Panathlon club di Pesaro, che si etrrà domani, venerdì 1 marzo alle 20 all'Hotel Charlie, in viale Trieste 281. La partecipazione, con cena, ha un prezzo di 35 euro.