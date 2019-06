Piccoli incidenti e malori per il caldo: â€‹Pronto soccorso presi d'assalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Pronto Soccorso intasati in questi giorni, per via del caldo che provoca numerosi casi di disidratazione soprattutto nelle persone più anziane e per i piccoli traumi dovuti alle cadute da scooter e biciclette. Al Santa Croce e al San Salvatore si registrano complessivamente 320 accessi al giorno con un incremento del 20/25% rispetto alla norma. Una situazione aggravata da quanti si presentano al pronto Soccorso «per inezie». «Gli accessi sono in aumento in questi giorni direi di un 20/25%: procediamo ad un ritmo giornaliero di 160 accessi a Pesaro e 160 a Fano» premette il direttore del Pronto soccorso di Marche Nord Stefano Loffreda.«Molti pazienti anziani disidratati per via del caldo. Il consiglio, come sempre, è di bere molta acqua e mangiare tanta frutta. In taluni casi potrebbe rivelarsi opportuno contattare il proprio medico per valutare se è il caso, in questi mesi caldi, di sospendere o ridurre l’utilizzo di alcuni farmaci. Tanti altri pazienti si presentano invece con piccoli traumi dovuti a cadute da biciclette o scooter».