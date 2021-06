Travolge un ragazzina in scooter e fugge, appello della madre: «Aiutatemi a trovare il pirata»

PESARO - Ragazzina in scooter investita, il conducente dell’auto scappa. Le indagini sono in corso. Nella notte tra sabato e domenica intorno all'1, all'altezza di viale Trento angolo viale le Lanfranco, una ragazzina è stata investita da un’auto grigia, guidata da 2 uomini sulla trentina che non avrebbero rispettato la precedenza. Anche la madre della ragazzina ha lanciato un appello Facebook per chiedere eventuali testimonianze.

«Sono scappati lasciandola a terra, sotto lo scooter. Abbiamo un video di una telecamera di sorveglianza di un'abitazione. Chiunque abbia visto questa auto fuggire, o abbia altri video simili, può informare me o la polizia che sta cercando i due investitori». Poi la rassicurazione che la ragazzina sta bene. I vigili urbani hanno raccolto la denuncia e stanno indagando per l’omissione di soccorso. Si tratterebbe di una omessa precedenza. Nell’immettersi dal dare precedenza di via Trento non avrebbe ceduto la precedenza allo scooter proveniente dalla sua destra ed in seguito si è dato alla fuga.

