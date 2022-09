PESARO - Deve la vita alla prontezza e alla professionalità di un’infermiera di passaggio il 50enne scooterista rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri in uno scontro avvenuto all’incrocio tra le vie Flaminia, Fratti e Kennedy. Quando la donna, che si trovava casualmente in transito nella zona, ha visto l’uomo a terra, riverso sull’asfalto, non ha perso tempo. E aveva ragione. Lo scooterista era andato in arresto cardiaco.

Arresto cardiaco

Il cuore si era fermato: l’uomo aveva perso conoscenza, era in assenza di respiro e di polso, un collasso cardiocircolatorio che poteva avere conseguenze nefaste. Ma l’infermiera sapeva cosa fare e, aspettando i soccorsi con l’arrivo dell’ambulanza del 118, ha praticato al 50enne un massaggio cardiaco. Sono stati attimi interminabili attorno a una scenario convulso complicato dai mezzi incidentati, il traffico bloccato, le persone che si fermavano, la polizia che cercava di mantenere tutto sotto controllo. Quando il 118 è arrivato l’uomo stava dando segni di ripresa e senza perdere altri attimi preziosi è stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore. L’incidente è accaduto poco prima delle 19 al semaforo di via Flaminia. Stando ai primi accertamenti, un automobilista, che proveniva dalla zona Loreto, era fermo al semaforo in attesa che diventasse verde per immettersi su via Kennedy.

L’impianto semaforico di via Fratti è a due tempi: il verde scatta prima per la direzione di marcia diritta e per la svolta a destra, poi scatta per la svolta a sinistra. Il rosso si attiva al contrario. Quando il semaforo della svolta a sinistra è verde per chi proviene dalla direzione opposta e procede sulla stessa direttrice scatta il rosso. Ed è quello che, stando ai primi rilevamenti e anche ad alcune testimonianze sul posto, deve essere successo ieri: mentre l’auto si apprestava a svoltare a sinistra con il via libera della luce verde dalla parte opposta di via Flaminia (direzione Muraglia-Loreto), stava sopraggiungendo lo scooterista che si è scontrato con la vettura finendo sbalzato a terra e sbattendo la faccia contro l’asfalto. Sul posto, insieme alla provvidenziale infermiera, si sono subito portati anche alcuni agenti della squadra volante che si trovavamo a pochi metri dall’incidente in quanto erano da poco intervenuti per sedare un litigio tra alcune persone in strada innescato da futili motivi.