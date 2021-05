Tampona un furgone con lo scooter: ragazzino di 17 anni in codice rosso

PESARO - Una serie di incidente stradali nella giornata di ieri tra Pesaro e Vallefoglia. Il più grave è quello accaduto poco dopo le 17 lungo via Gagarin e che ha coinvolto un ragazzino non ancora maggiorenne - deve compiere 18 anni a luglio - che è stato ricoverato in codice rosso a Torrette, anche se per fortuna non è in pericolo di vita. L’incidente è accaduto all’altezza dell’intersezione con via San Marino: si è trattato di un tamponamento le cui modalità sono tuttora in corso di accertamento da parte della pattuglia della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi di legge.

L’Rt risale ma sotto quota 1. Marche, giallo fisso però la zona bianca è lontana: ecco perché

Lo schianto

Lo schianto è avvenuto all’altezza dello stabilimento “Arturo Mancini”: stando a quanto si è appreso il ragazzino era in sella a uno scooter - con lui viaggiava anche un amico - che è finito contro un furgone, un Fiat Ducato che era impegnato in una manovra di svolta proprio per entrare all’interno dell’azienda. Il furgone precedeva lo scooter che non è riuscito a evitare il mezzo in manovra, tamponandolo. Il giovanissimo scooterista è stato sbalzato dalla sella e le sue condizioni - anche se è rimasto sempre cosciente - sono apparse subito serie tanto che si è deciso di trasferirlo con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette. Nell’urto è rimasto ferito anche il conducente del furgone, un quarantenne che è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore. Illeso invece il ragazzo che era il passeggero dello scooter. Poco prima, intorno alle 16.40, un altro incidente è accaduto a Montecchio e sul posto è intervenuta una pattuglia di Pian del Bruscolo. Si è trattato di uno scontro tra due auto all’intersezione tra Strada Montefeltro e via Re dei Gatti sulla Strada provinciale 3 bis. A restare ferito un 58enne che è stato trasportato per il ricovero all’ospedale di Pesaro. Infine in mattinata in via Fratelli Cervi, a Villa Fastiggi, un’auto ha perso il controllo andando a finire contro un’altra macchina parcheggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA