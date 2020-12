PESARO - Un grave incidente stradale è avvenuto poco prima delle 19 lungo la Statale 16 Adriatica poco a nord di cattabrighe, nel comune di Pesaro. Per cuase ancora in fase di accertamento un'auto avrebbe travolto un pedone che sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai vigili urbani, anche i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118. Traffico rallentato sulla Statale 16.

