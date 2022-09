Incidente tra auto e scooter sulla Statale Adriatica a Sottomonte: grave un 40enne

PESARO - L'estate si avvia verso la conclusione, ma l'ennesimo incidente riporta i riflettori sulla Statale 16 Adriatica a Sottomonte: un uomo di 40 anni portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

L'incidente è avvenuto queta mattina neei pressi dell'istituto alberghiero Santa Marta, dove si sono scontrati, per cause ancora al vaglio della polizia locale, un'auto ed uno scooter condotto da un uomo di 40 anni. È stato lui ad avere la peggio: i soccorritori hanno allertato l'eliambulanza per un rapido traasporto all'ospedale regionale di Torrette.