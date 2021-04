Schianto frontale tra un'auto e uno scooter: due ragazzine 16enni all'ospedale

PESARO - Grave incidente questa mattina nella zona di Loreto a Pesaro: due ragazzine di 16 anni sono state portate al Pronto soccorso.

Coronavirus, altri 4 morti in un giorno nelle Marche, si ferma la discesa dei ricoverati/ La progressione del contagio

Lo schianto è avvenuto in via Fratti dove, per cause ancora al vaglio della polizia locale, si sono scontrate una Golf condotta da un fanese 32enne ed uno scooter con a bordo due ragazze 16enni. Sono state le due giovani ad avere la peggio dopo la rovinosa caduta: in un primo momento era stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma per fortuna le lesioni erano meno gravi di quanto apparso in un primo momento e le due sono state portate all'ospedale di Pesaro.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Donna di 46 anni muore nel sonno. L'uomo che era con lei... IL LUTTO Addio all'architetto Maurizio Piazzini, ex assessore e urbanista:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA