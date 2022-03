Tragico incidente in scooter: Orfeo muore a 49 anni nel giorno del compleanno del figlio

PESARO - Morire a 49 anni sulla strada che ti porta al lavoro è una tragedia ma perdere la vita nel giorno in cui tua figlia compie 8 anni ha il sapore di una doppia tragedia, di una beffa crudele.

Orfeo Andres Vagni, ieri mattina poco dopo le 7.30 stava percorrendo la strada Panoramica Ardizio. Proveniva dalla sua abitazione di Pesaro diretto allo studio di geometra che aveva a Fano, sua città di origine, in via Negusanti, uno studio associato con un altro collega.

Aveva frequentato infatti l’istituto Genga per geometri di Pesaro Viaggiava in sella a uno scooterone Piaggio Deverly ma una volta raggiunto il civico 68 è finito contro un autocarro Hyundai. La moto è impattata contro la fiancata sinistra del furgoncino, nella parte centrale. Un impatto violento che non gli ha dato scampo. Quando l’ambulanza del 118 è arrivata sul posto il personale a bordo ha tentato a lungo di rianimare il giovane padre ma non c’è stato nulla da fare. Gravi e multipli i traumi riportati nell’impatto e poi nella caduta a terra. Il furgoncino, condotto da un pesarese di 36 anni, stava uscendo da un passo e immettendosi nella strada quando è avvenuto lo schianto. Al civico 68 ha sede un’azienda che si occupa di cura e manutenzione del paesaggio a cui appartiene l’autocarro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno collaborato alle operazioni di soccorso ma anche messo in sicurezza la strada e i mezzi perché sull’asfalto c’era una macchia oleosa dovuta alla perdita di carburante.

La circolazione

La strada è comunque rimasta chiusa per circa tre ore con il traffico deviato prima di imboccare la stessa strada Panoramica. L’incidente è accaduto a circo 800 metri dalla rotatoria di Muraglia quando Vagni dunque l’aveva da poco imboccata. I rilievi dell’incidente sono invece affidati agli agenti della polizia municipale di Pesaro che non hanno ancora chiarito nei dettaglia la dinamica dell’impatto dell’incidente è ancora al vaglio dei vigili urbani. I due veicoli sono stati sequestrati dall’autorità giudiziaria. La salma del motociclista è stata trasportata nel vicino obitorio dell’ospedale di Muraglia.

Il ritratto

Orfeo Vagni era nato il 23 febbraio a Karlsruhe una città nel sud-ovest della Germania, Tornato in Italia con la famiglia si era successivamente sposato con Valeria Coricciati, il 25 giugno del 2010 e nel marzo di 4 anni dopo era nata Alessia, la loro bambina che proprio ieri ha compiuto 8 anni.

Il ricordo

Di Orfeo Andres amici e conoscenti parlano con infinito affetto, sostenendo che era un ragazzo d’oro, Grande lavoratore e tenerissimo padre. Orfano di entrambi i genitori aveva perso prima la sua mamma Ursula di origine tedesca, poi il padre Alceste. I genitori erano titolari di una conosciutissima lavanderia in via Ugo Bassi a Fano, un’attività chiusa ormai da tempo.

