Scooter contro un camioncino, ancora una vittima della strada. È un 49enne

PESARO - Un uomo di 49 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto questa mattina a Pesaro. L'uomo era in sella al suo scooter sulla strada panoramica dell'Ardizio in direzione Fano, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, si è scontrato con un furgoncino. Immediati i soccorsi da parte dei soccorritori del 118, ma l'uomo ha riportato lesioni troppo gravi ed è deceduto. La tragedia arriva solo pochi gironi dopo la tragedia costata la vita al 16enne Marco Ragnetti, deceduto in un incidente in sella al suo scooter.

Ultimo aggiornamento: 11:27

