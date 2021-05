Perde il controllo della moto e cade durante la gita con gli amici: muore a 25 anni

PESARO - Tragico incidente questa mattina poco dopo le 11 durante una gita in moto tra amici: ragazzo pesarese muore a 25 anni.

L'incidente è avvenuto sulla Statale 73bis a Lamoli, nel Comune di Borgo Pace, quando il ragazzo, che viaggiava in compagnia di alcuni amici, ha perso il controllo della sua Yamaha finendo rovinosmanete a terra. Immediati i soccorsi da parte del 118, ma purtroppo per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche la polizia locale ed i vigili del fuoco.

