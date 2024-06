PESARO Qualcuno ieri mattina ha deposto un mazzo di fiori nel punto in cui è morto Roberto Ferrazzano che il prossimo 24 giugno avrebbe compiuto 45 anni. Dei fiori colorati che spuntavano all’angolo della strada proprio a fianco di un pezzo della carena della moto che tanto amava e su cui ha perso la vita. Un tragico incidente avvenuto nella notte a cavallo tra giovedì e venerdì lungo strada Montefeltro all’altezza degli stabilimenti ex Pica e Marinelli Cucine da una parte e dell’ingresso del ristorante Palis dall’altra.



Dov’è successo



E’ il tratto di strada in cui si sono scontrare una moto e un’auto poco prima di mezzanotte che provenivano da direzione opposte. Sulla moto viaggiava Roberto Ferrazzano, una passione per le due ruote e la boxe, tappezziere, di origine foggiane ma da una vita trapiantato a Pesaro dove si era fatto tanti amici che gli volevano bene e che ieri hanno accolto la notizia della sua morte come uno choc, un crudele schiaffo un faccia. Toccante il messaggio della nipote: «Zio vola più in alto che puoi lontano da questo mondo che non ti meritava. Come dicevi: tre baci. Ciao zio ti vorrò sempre bene, non ti scorderò mai per avermi aiutata nei momenti del bisogno. Ci sei stato sempre e dicevi sempre che se avevo bisogno tu c’eri. Una persona d'oro che nel bene o nel male hai avuto un cuore, cosa che non tutti hanno. Mi dispiace che non ho potuto darti l'ultimo saluto non ti scorderò mai».

Morto sul colpo

Roberto Ferrazzano è morto sul colpo per la gravità delle ferite riportate nel violentissimo impatto. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale. Stando a quanto si è potuto apprendere la moto stava viaggiando sulla Montefeltro in direzione Urbino mentre l’auto proveniva dalla direzione opposta. Il tratto di strada è rettilineo e in passato ci sono già stati dei gravi incidenti. Non è chiaro come si sia potuto perdere il controllo di uno dei mezzi è certo che però il motociclista ha cercato di evitare l’impatto come rileverebbero i segni lasciati sull’asfalto. Ma non c’è stato nulla da fare. L’impatto c’è stato ed è stato terribile. Il centauro è volato di diversi metri, così come la moto che è finita in pezzi. Il corpo dell’uomo è stato soccorso davanti all’ingresso del ristorante Cilis, sulla sede stradale. Accanto: sul ciglio della strada una copiosa pozza di sangue. Sono scattati i soccorsi: sul posto si sono portati gli uomini del 118 che hanno tentano vanamente di rianimare lo sfortunato motociclista ma non c’è stato nulla da fare: il 45enne è morto sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza della sede stradale e dei mezzi coinvolti dato che si era versata parecchia benzina sull’asfalto.