Malore alla guida, l'auto abbatte i vasi e si ferma a pochi metri da un negozio: grave la conducente

PESARO - Pauroso incidente nella tarda mattinata in via Cimarosa, nel centro di Pesaro. Una signora ha sbandato con l'auto all'altezza della rotatoria di via Solferino all'altezza dell'Ipercoop e, perdendo il controllo, si è fermata davanti all'altezza di un negozio di vestiti abbattendo alcuni vasi davanti all'ingresso.

LEGGI ANCHE:

Albergatore ricoverato con una polmonite per il coronavirus: «Chiuderemo prima». L’Asur ricostruisce le presenze

Nelle Marche "rimangono" 387 positivi al Covid: contagi sotto la media nazionale

La signora è apparsa subito in gravi condizioni e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. La donna è stata rianimata e portata all'ospedale San Salvatore dove è stata ricoverata. L'incidente è stato autonomo. Alla base del fuori strada probabilmente un improvviso malore che l'ha portata a perdere il controllo del mezzo.

Ultimo aggiornamento: 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA