Agricoltore di 81 anni trovato morto nel campo: è il terzo incidente col trattore in pochi giorni

GABICCE - Agricoltore di 81 anni morto mentre lavora nel campo: è il terzo incidente con il trattore, il secondo fatale, accaduto in pochi giorni nel Pesarese. È accaduto ieri pomeriggio in strada delle Regione, a Pesaro e la vittima è un 81enne di Gabicce. Sul posto la polizia ed i soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'era purtroppo nulla da fare. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente: l'uomo è stato in fatti trovato lontano dal trattore ribaltato: le ipotesi è che sia stato colpito da un malore o che si stata sbalzato dal trattore di cui aveva perso il controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA