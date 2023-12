PESARO - Tragedia in galleria, il mondo sanitario si stringe attorno all’equipaggio dell’ambulanza e al paziente deceduti nello schianto contro il pullman: l’infermiera Cinzia Mariotti, l’autista soccorritore Stefano Sabbatini, il medico Sokol Hoxha, l’85enne Alberto Serfilippi. Laura Biagiotti, presidente dell’Ordine degli infermieri parla di un «grave lutto per l’intero mondo sanitario e cittadino». Con lei ci sono il presidente del Coordinamento regionale Marche degli Ordini infermieri Sandro Di Tuccio, il presidente della Co.E.S. Marche (Conducenti emergenza sanitaria) Stefano Marconi, l’Associazione di categoria degli Autisti soccorritori della Regione Marche e il presidente Paolo Armilleni referente di area 4 Siiet – Società italiana infermieri di emergenza territoriale.

Lo sgomento

«Siamo vicini allo sgomento delle loro famiglie e dei loro cari per questa perdita improvvisa - argomenta affranta Biagiotti - La nostra collega infermiera, Cinzia Mariotti, era iscritta all’Ordine di Pesaro Urbino da quasi 30 anni, dal 1994, e ha sempre operato con grandissima professionalità senza mai tirarsi indietro su ogni difficoltà lavorativa. Difficoltà che non mancano. L’infermiera Mariotti, assieme all’autista Stefano Sabattini e al medico Sokol Hoxha sono la dimostrazione di uno degli incidenti sul lavoro a cui possono andare incontro quotidianamente chi lavora in ambiente sanitario». Per Biagiotti «troppo spesso viene sottovalutato il lavoro dell’emergenza sanitaria. Quando un cittadino chiama in emergenza c’è un mezzo del soccorso che parte e deve districarsi nelle insidie di percorsi stradali difficili. Il fattore tempo è determinante e per questo il lavoro sinergico di tutti i componenti diventa fonte di vita. A oggi non si conoscono ancora le esatte dinamiche dell’accaduto e non ci sentiremo mai di emettere sentenze come altri sembrano aver già fatto, ignari che anche gli operatori sanitari sono degli umani e non immortali, pertanto ad alta voce gridiamo: bravi, Cinzia, Stefano e Sokol, siete tre super sanitari e noi colleghi saremo sempre orgogliosi di voi».

La Fp Cisl

Sull’incidente tra Fermignano e Urbino interviene anche la Funzione pubblica Cisl Marche che parla di «giorno del dolore, del ricordo e del silenzio». «Vogliamo ricordare - spiegano i rappresentati della Funzione pubblica - il sacrificio quotidiano di medici, infermieri e autisti del nostro servizio di emergenza territoriale che garantiscono con passione, professionalità e abnegazione il diritto alla salute. Un lavoro che però può arrivare, come in questo caso, all’estremo sacrificio della vita».

Il sindacato Smi

Il sindacato medici italiani (Smi) parla di un «grande lutto per tutta la comunità medica e per il territorio marchigiano. Le cause dell’incidente, ovviamente si dovranno accertare, ma risulta essere enorme il numero dei feriti e dei morti in Italia e nelle Marche, a causa degli infortuni sul lavoro. È una situazione ormai drammatica. Occorrono politiche di prevenzione più stringenti in grado di bloccare questo stillicidio». Giovanni Papi Renzetti, responsabile regionale Smi Marche Emergenza Sanitaria Territoriale ricorda: «Tante volte abbiamo condiviso con i colleghi di Fossombrone le fatiche del nostro servizio e sempre abbiamo apprezzato la loro professionalità e la totale dedizione al malato». Anche il sindacato Uil tiene a esprimere il suo cordoglio. «Un lutto che ci lascia sgomenti» commenta Angelo Aucello, segretario generale Uil Fpl Pesaro Urbino, il sindacato al quale erano iscritti Stefano Sabbatini e Cinzia Mariotti, in qualità di autista e infermiera della Potes 118 di Fossombrone.

Tesserati Uil

«Lavoravano insieme da anni Cinzia e Stefano - prosegue Aucello - Sabbatini in passato era stato anche rsu e ricoperto ruoli dirigenziali nel sindacato, sempre in prima linea per i diritti dei lavoratori». «E tra i diritti - aggiunge la segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli - c'è anche quello di poter tornare a casa dal lavoro sani e salvi. Un tema da affrontare con la logica della prevenzione non con il cordoglio del giorno dopo».

Il segretario nazionale Ugl Salute Gianluca Giuliano e il segretario regionale Benito Rossi commentano: «Una tragedia immane. Ancora tristissime morti sul lavoro, che riguardano tre operatori sanitari che perdono la vita mentre impegnati nella loro missione di assistenza».