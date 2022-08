Incidente nella galleria del Furlo, Fano-Grosseto chiusa. Automobilista grave, soccorso con l'eliambulanza

PESARO - Un grave incidente è avvenuto da poco all'interno della galleria del Furlo, dove un'auto e un camion sono entrati in collisione. Lo scontro è avvenutp a circa 700 metri dall'imboccatura in direzione Cagli-Pesaro. La superstrada Fano-Grosseto al momento è chiusa per consentire anche le operazioni di salvataggio all'interno della galleria che è ovviamente inaccessibile. Il conducente dell'auto è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e verrà trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette.Sul posto anche la polizia stradale.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++