Incidente tra un furgone e un'auto manda in tilt il traffico sulla Statale

PESARO - Un incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la Statale Aadriatica nei pressi di Fosso Sejore, tra Pesaro e Fano.Si sono urtati, per cause al vaglio della polizia municipale, un'auto ed un furgone. Le conseguenze per le persone coinvolte non dovrebbero essere gravi, ma l'incidente ha avuto pesanti ripercussioni per il traffico nella zona. Sul tratto di Statale affollato anche da tanti bagnanti, si sono infatti formate lungo code in entrambe le direzioni.