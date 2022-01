Doppio schianto in pochi minuti: grave una donna, lunghe code e traffico in tilt sull'autostrada A14

PESARO - Doppio incidente questa mattina sull'autostrada A14, sulla corsia nord tra Pesaro e Cattolica, poco a nord dell'ultimo casello marchigiano. Nel primo incidente un'auto si è schiantata, per cuase ancora al vaglio della Polizia, contro il guardrail ed un camion che la seguiva non è riuscito ad evitarla: la donna alla guida della vettura è stata portata all'ospedale in gravi condizioni. Poco dopo, con il traffico già pesantemente rallentato, si sono scontrati due furgoni: il conducente di uno dei due è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco e portato all'ospedale, ma le sue condizioni non desterebbero grandi preoccupazioni. Il doppio incidente ha causato lunghe code e pesanti rallentamenti nel traffico vrso nord.

