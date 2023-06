La tragedia di Martina Mazza, madre single di un bimbo di 5 anni morta nello schianto. Perchè Sultan Ramadani era in fuga?

VALLEFOGLIA - Voleva solo passare un pomeriggio spensierato con gli amici, ma ha incontrato la morte sulla Montelabbatese, vittima incolpevole di un folle inseguimento. Martina Mazza, mamma 32enne di Montecchio di Vallefoglia è morta sul colpo ieri, dopo che un Suv Bmw ha bruciato un alt dei carabinieri, ha cambiato corsia per la fuga ed è piombato addosso alla sua Fiat 500. Martina stava andando verso Pesaro, in compagna della sorella e di una amico, per passare una serata in compagnia. Aveva lasciato il figlio di 5 anni ai genitori, a Vallefoglia, Martina era, infatti, una mamma single, con un matrimonio difficile ormai alle spalle. Ma era riuscita a ritrovare la serenità anche grazie al lavoro in un'attività propria. La scelta di una serata "da grandi", con gli amici, ha forse salvato la vita del piccolo.

L'altra vittima

Sulla Bmw Serie 30 bianca in fuga viaggiava insieme ad un connazionale l'altra vittima, Sultan Ramadani, macedone 27enne di Sant'Angelo In Vado.

L'auto era stata segnalata ai carabinieri come quella di possibili ladri e per questo i militari avevano cercano di fermarla. I due stranieri, il passegero è albanese, hanno bruciato il blocco ed è cominciato l'inseguimento a folle velocità, culminato nell'insensato sorpasso che ha causato il terribile schianto. Molto grave il suo connazionale, in osservazione Alessia Mazza e l'amico delle due sorelle, comunque giunti a Torrette in codice rosso. I carabinieri sono adesso al lavoro per capire i motivi che hanno spinto i due stranieri alla folle fuga, forse alcuni guai con la giustizia avuti pochi giorni fa dal passeggero. Un fuga senza scrupoli, con nessun rispetto per la vita propria e altrui, finita nel peggiore dei modi.