Schianto frontale con un camion: muore a 16 anni mentre va a scuola in scooter

PESARO - Tragedia sulla Statale 423 Urbinate questa mattina: un ragazzo di 16 anni è morto dopo un incidente mentre andava a scuola con lo scooter. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 8 vicino allo svincolo dell'autostrada A14. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, lo scooter su cui viaggiava il ragazzo, che stava andando all'Istituto Agrario dove frequenta la seconda, si è scontrato frontalmente con un camion. Immediati i soccorsi da parte del 118: i sanitari hanno anche allertato l'eliambulanza, ma poi hanno deciso di portarlo all'ospedale di Pesaro. Dove, purtroppo, è morto poco dopo a causa delle lesioni riportate in particolare alla testa e al torace. La strada è stata chiuso a lungo con i conseguenti disagi.

