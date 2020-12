Inferno di fuoco sull'autostrada A14: camion di rifiuti incendiato, morto l'autista

PESARO - Grave incidente sul tratto pesarese dell'autostrada A14: conducente morto nel camion di rifiuti in fiamme e strade chiuse.

LEGGI ANCHE:

Per cause ancora in fase di accertamento un camion ha preso fuoco a bordo carreggiata all'altezza del ponte di Santa Veneranda, nell'immediata periferia di Pesaro. Un incendio violento, con pezzi infuocati che sono caduti anche sulla strada sottostante, Via Bonini, ed un grossa nube di fumo visibile da tuttà la città. Immediati i soccorsi ma per il conducente non c'è stato nulla da fare: il cadavere è stato trovato dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo. Chiusa la corsia in direzione nord dell'autostrada a14 e la sottostante via Bonini.

APPROFONDIMENTI ANCONA Scontro fra due auto in curva, scattano i soccorsi: due feriti... ACQUASANTA L'ex consigliere comunale: «Chi ha distrutto la mia...

Ultimo aggiornamento: 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA