Pesaro, incendio nel deposito di rifiuti elettronici: schiuma per domare il fuoco, verifiche sull'inquinamento

PESARO - Allarme nella notte per un incendio scoppiato, per cause ancora al vaglio, in una ditta di smaltimento di rifiuti Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) a Pesaro .

Sul posto sono interventutI 10 Vigili del fuoco del comando di Pesaro con tre autobotti ed hanno spento le fiamme. Le operazioni sono andate avanti alcune ore ed è stato utlizzato liquido schiumogeno. Sono tuttora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche il personale di Arpa Marche per veriricare l'eventuale inquinamento ambientale.