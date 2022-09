Baby piromani scatenati a Pesaro: in tre notti bruciati un camper, due auto e 7 cassonetti. Danni al ponte A14

PESARO - Terza notte consecutiva di fuoco a Pesaro: è caccia ai piromani, con il forte sospetto che si tratti di una banda di ragazzini annoiati che si diverte ad appiccare incendi. I roghi delle ultime tre notti sono concentrati nella zona tra le Cinque Torri, Il Campus e Santa Veneranda ed il bilancio è pesantissimo: in tre notti bruciati un camper, due auto e 7 cassonetti dei rifiuti.

La scorsa notte è stato dato alle fiamme un camper in strada dei Castagni a Santa Veneranda, ma l'incendio ha coinvolto il ponte dell'autostrada A14 sotto il quale il mezzo era parcheggiato. Le fiamme e il fumo hanno annerito anche i piloni e in parte la segnaletica stradale ma da un'ispezione dei tecnici Anas non ci sono state conseguenze per la stabilità della struttura. Anche stanotte, dopo il camper infatti, sono stati dati alle fiamme altri due cassonetti, parzialmente distrutti.