Scoppia l'incendio nella mansarda, casa invasa dal fumo: salvata un'anziana

PESARO - Tanto fumo e spavento per un incendio che si è sviluppato ieri mattina a Pesaro in via Gai, nella zona di Pantano, vicino a via Vincenzo Rossi.

Poco dopo le 11 l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse autobotti e uomini perché a primo impatto l’incendio sembrava di vaste dimensioni. Alcuni residenti hanno notato un fumo denso e nero che si è sviluppato da una mansarda di un’abitazione.

I pompieri per prima cosa hanno raggiunto l’interno per assicurarsi di mettere in salvo i residenti. Nella casa abita una signora anziana di 84 anni che non ha per fortuna riportato conseguenze dovute al fumo. Le fiamme sono state domate in poco tempo e l’ambiente è stato messo in sicurezza. La donna non è rimasta intossicata e l’abitazione non ha subito danni strutturali quindi non è stata dichiarata inagibile. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio si sarebbe sviluppato in mansarda per cause accidentali. Non è chiaro che cosa stesse facendo la signora, pare stesse armeggiando qualcosa quando si sono sviluppate le fiamme.

Alcuni materiali hanno preso fuoco subito e sprigionato tanto fumo, visibile anche da distante. Sono state più di una infatti le chiamate d’allarme al 115, il numero dei pompieri. Vicini di casa preoccupati per quanto vedevano. I vigili del fuoco hanno quindi bonificato l’area e fatto in modo che il fumo abbandonasse la mansarda. Le pareti sono rimaste annerite e sporche dai fumi.

