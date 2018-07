Incendio nell'officina: il meccanico di scooter scappa nel cortile e si salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La scinitlla è probabilmente scaturita da qualche machinario, ma di certo c'è quella nube nera che si è alzata alle prime ore del mattino ha procurato un certo allarme in tutto il centro città.L'incendio è divampato in un meccanico per scooter in via Faggi, nel quartiere di Pantano: è stato il titolare stesso a dare l'allarme, non prima di essere fuggito in un cortile adiacente per mettersi in salvo dalle fiamme. Immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno rapidamente domato il fuoco. Il meccanico è stato precauzionalmente visitato dagli operatori del 118 ma non ha riportato ustioni o intossicazioni.