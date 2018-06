Un inferno di fuoco e fumo dentro â€‹casa: donna intossicata all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Mentre fuori infuria il temporale, in casa c’è un inferno di fuoco ed una donna finisce intossicata.Paura nel pomeriggio in via Cavallotti, dove il corto circuito di alcuni impianti ha innescato le fiamme. Immediato il soccorso da parte dei vigili del fuoco, che per un certo tempo hanno anche chiuso la via. I pompieri hanno infatti dovuto soccorrere una donna che abita ai piani superiori e il cui appartamento era stato invaso dal fumo. La donna, leggermente intossicata, è stata portata dagli operatori del 118 all’ospedale San Salvatore.