Notte di incendi a Pesaro, bruciano un'auto e tre cassonetti: caccia al piromane

PESARO - Notte di fuoco a Pesaro, caccia al piromane. È infatti difficile pensare alla fatalità di fronte a quattro incendi (un'auto e tre cassonetti) concentrati non solo nel tempo ma anche nella stessa zona, quella tra il Campus e le Cinque Torri.

I Vigili del fuoco, infatti, sono dovuti intervenire durante la notte per quattro diversi incendi, tre di cassonetto ed un’autovettura nella zona compresa tra via Palestro, Via Goito e via Nanterre. La squadra della Centrale dei Vigili del fuoco di Pesaro ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.