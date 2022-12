Scoppia l'incendio in cucina: anziana evacuata dalla casa inagibile

PESARO - Scoppia l'incendio in cucina, anziana sfollata dal suo appartamento reso inagibile dalla fiamme.

È successo intorno alle 3,30 della scorsa notte in via Lombroso, a Pesaro, dove le fiamme si sono sviluppate, probabilmente a causa di un corto circuito, nella cucina in un appartamento. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno impiegato un paio d'ore per aver ragione del fuoco che però ha danneggiato l'abitazione e distrutto alcuni mobili. Prorpio per questo è stata rilevata l'inutilizzabilità temporanea e l'anziana residente, che vive da sola, è stata evacuata.