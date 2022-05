Incendio nel capannone: notte di fuoco nel deposito di monopattini elettrici

PESARO - Ai Vigili del fuoco sono servite diverse ore, la notte scorsa, per domare un incendio scoppiato la notte scorsa, per cause ancora al vaglio, in via Divisione Acqui a Pesaro all’interno di un capannone adibito a deposito e manutenzione di monopattini elettrici. La squadra di Pesaro intervenuta con due autobotti e con l’ausilio dell’autoscala ha provveduto a spegnere le fiamme, evitando il propagarsi dell’incendio, in modo tale da salvaguardare la struttura, e successivamente a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

