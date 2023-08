PESARO - Per un maledetto corto circuito hanno perso la loro casa. Un devastante incendio che in poche ore ha distrutto l’appartamento, completamente inagibile, insieme ai sacrifici di una vita. Ma accanto all’incredulità c’è anche la mobilitazione, con tanti pesaresi che si stanno prodigando per raccogliere fondi e sostenere la famiglia.

Cos’è successo

L’incendio è recente, risale al pomeriggio di martedì 8 agosto: è successo in via Padre Kolbe, nel quartiere Loreto, quando una casetta a schiera, al civico numero 22, ha improvvisamente preso fuoco dall’interno. La famiglia - padre, madre e tre figli - in quel momento non era in casa ed è stata immediatamente allertata dai vicini. Non c’è stato nessun ferito, tuttavia i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per cercare di salvare il salvabile dell’abitazione nel rogo che si è sviluppato sui due piani dello stabile (piano terra e primo piano). Alla fine i danni sono ingenti e per rendere di nuovo abitabile l’appartamento ci vorranno tempo e soldi in quanto tutte le pareti delle stanze sono state annerite dal fumo e dal fuoco che si sono sprigionati invadendo tutto.

Come aiutare

Da qui il crowdfunding che è stato aperto per aiutare la famiglia Venerucci-Corsini. L’obiettivo è raggiungere almeno 50mila euro, al momento ne sono stati raccolti oltre 16mila, ma c’è fiducia che l’importo possa crescere in poco tempo grazie al tam tam e alle condivisioni via social. «Serve un gesto di solidarietà - postano gli amici della coppia cercando sostegno e chiamando i pesaresi alla mobilitazione - per il nostro amico Francesco, per molti Franz, per sua moglie Simona e i suoi tre splendidi bimbi». Ed è la stessa coppia a spiegare l’accaduto: «La nostra famiglia ha perso la casa, a causa di un incendio. Durante il pomeriggio, mentre eravamo fuori casa con i nostri figli, abbiamo ricevuto una telefonata dai vicini che hanno chiamato i vigili del fuoco. Quando siamo arrivati ormai era troppo tardi, le fiamme si erano già prese tutto, rovinando i sacrifici di una vita. Se non ci fossimo trovati in una condizione di emergenza tale, non avremmo mai chiesto aiuto. In questo momento di forte difficoltà, vi chiediamo di contribuire alla ricostruzione della nostra casa, secondo quello che riuscite e avete piacere di donare. Ve ne saremo eternamente grati». E la chiamata non è rimasta inascoltata tanto che ieri lo stesso Francesco Venerucci ha voluto ringraziare chi ha già offerto i primi contributi: «Non avrei mai pensato di avere tanti amici. Amici e amici di amici. Mi commuovo e mi sento preferito e fortunato. Vi ringrazio infinitamente».

Alloggio temporaneo

Ma c’è anche una richiesta ancora più urgente: quella di un alloggio temporaneo dove poter sistemarsi in questo periodo. E’ lo stesso Francesco Venerucci a lanciare l’appello: «L’alloggio dove attualmente siamo è disponibile fino al 20 di agosto, poi dovremo andarcene. Siamo alla disperata ricerca di una casa in affitto per almeno sei/ nove mesi. Unica esigenza è che sia arredata. Io e mia moglie siamo persone serie e conosciute ed entrambi lavoratori».