PESARO Ci siamo, dopo sette mesi di lavori pronti al taglio del nastro per la ciclabile verde di via Fratti. L’appuntamento è per lunedì alle 12.30 alla presenza di sindaco Matteo Ricci, degli assessori alla Viabilità e Lavori Pubblici Enzo Belloni e Riccardo Pozzi e imprese esecutrici. Completate nelle ultime settimane anche le piantumazioni degli arbusti-barriera fra la carreggiata e la ciclabile, grazie a Garden Plan. Prossimo passo sarà entro fine anno la realizzazione del rondò all’incrocio con Madonna di Loreto.



L’ordinanza



Intanto è già in vigore da ieri l’ordinanza firmata dal comando della polizia locale che regolamenta il nuovo percorso pedonale e ciclabile, a doppio senso di marcia nel tratto compreso fra il rondò di via Belgioioso e via Giolitti, e sul lato mare in direzione Madonna di Loreto. Un’operazione che per l’assessore con delega alla Mobilità Enzo Belloni, migliora la percorribilità e la sicurezza dei pedoni con i cinque attraversamenti compresi fra l’intersezione più pericolosa di via Madonna di Loreto e il canale del Genica. Dal 9 ottobre scorso poi è stata anche completata l’ultima piantumazione lungo tutta la lunghezza del percorso che è unica nel suo genere. E’ stato realizzato infatti un allestimento green che vede la giusta commistione fra vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, ricreando una sorta di trincea parallela alla ciclabile.



Le piantumazioni



Complessivamente fra un lato e l’altro del percorso, si parla di circa 90 piante messe a dimora fra alberature e altra vegetazione con effetto barriera. Spiega l’assessore Belloni: «Per il rondò abbiamo stanziato 40 mila euro. L’obiettivo è partire entro la prima settimana di novembre all’intersezione con via Madonna di Loreto». Il cantiere della pista - si tratta della prima tranche da 500mila euro - è partito nel marzo scorso e ha subito un allungamento dei tempi, ma il servizio Viabilità nella seconda decade di settembre e in alcune giornate in concerto con l’impresa ha eseguito gli interventi in orario notturno, proprio per non pesare ulteriormente sui flussi di traffico giornalieri fra via Fratti e via Kennedy.

«Un asse questo - prosegue Belloni - in trasformazione continua, al termine dell’intervento di Società Autostrade sull’interquartieri di Muraglia nei primi del 2024, il carico del traffico dovrebbe migliorare sensibilmente. Resta aperto invece il nodo di un altro asse su cui apportare accorgimenti e ridurre la velocità, quello di via Giolitti»