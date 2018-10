In casa cocaina, tanti soldi ed un proiettile: arrestato spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - In casa non si faceva mancare nulla: cocaina, 2mila euro e persino un proiettile calibro 45. Elementi sufficienti a stringere le manette ai polsi di un pesarese. I carabinieri della Tenenza di Cattolica, al termine di una specifica e articolata attività investigativa, hanno infatti arrestato un 35enne di origine calabrese ma residente nella provincia di Pesaro Urbino e già noto alle forze dell’ordine.Nel corso della perquisizione personale effettuata dai carabinieri sono stati trovati 5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte allo spaccio. La perquisizione è proseguita nell’abitazione del Pesarese e dalle verifiche è emerso un malloppetto di banconote da 2mila euro in contanti, denari ritenuti il provento della illecita attività di spaccio e l’immancabile bilancino di precisione per pesare la droga insieme a materiale idoneo alla preparazione delle dosi. Nel corso della stessa perquisizione è stato anche recuperato anche un proiettile calibro 45.