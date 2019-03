Imu e Tasi, trovati 300 furbetti: ​il Comune va a caccia di mezzo milione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Imu e Tasi, oltre 300 “evasori” in sei anni. Ora Comune e Aspes passano al setaccio, c’è da incassare quasi mezzo milione di euro. Nelle ultime settimane, Aspes Spa, la società incaricata dall’amministrazione comunale di effettuare il servizio di accertamento e riscossione delle imposte comunali, ha effettuato un lavoro di controllo di alcune delle tasse non versate negli anni passati. E proprio pochi giorni fa ha inviato al Comune un elenco con gli atti di accertamento Imu.L’operazione riguarda 145 contribuenti, con 253 atti, per 380 mila euro accertati, relativi al mancato pagamento dell’imposta unica municipale dal 2013 al 2018, in cui si pagava la pima casa. C’è un elenco di accertamenti anche per la Tasi, che per un periodo ha sostituito l’Imu come imposta sulla prima casa: 187 contribuenti per 323 atti, e un importo di 92 mila euro, sempre nello stesso periodo degli accertamenti Imu. Nel complesso, i morosi sono 332, per un totale di tasse non pagate di 471 mila euro.