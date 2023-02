Uomini e donne, l'imprenditore pesarese Claudio Falghera abbandona il programma. La frecciatina di Maria: ecco cosa è successo

PESARO - Era arrivato a Uomini e Donne come un cavaliere d'altri tempi, che corteggiava le donne sorprendendole con regali e cadeaux a bordo della sua super car di lusso. E poi case, un villaggio vacanze, proprietà. Aveva sognato persino Tina Cipollari, che aveva subito posato i suoi occhioni vispi e molto furbi sul 67enne Claudio Falghera, imprenditore benestante del Pesarese, uomo d'altri tempi e pronto a rimettersi in gioco per amore. E invece.

Claudio Falghera lascia Uomini e Donne. Maria De Filippi: «Non è una gran perdita»

Invece la sua esperienza si è conclusa nella puntata andata in onda ieri, lunedì 13 febbraio: Falghera ha lasciato lo studio "spinto" dalla stessa Cipollari e da Gianni Sperti. La prima, spento subito il fuoco passionale (molto più scenico che realistico), lo ha invitato a chiudere la sua esperienza a Uomini e donne sull'onda dell'amore non corrisposto con Gabriella.

Quest'ultima infatti ha manifestato tutti i suoi dubbi circa i reali sentimenti dell'imprenditore pesarese: «Mi sono sentita oppressa - ha raccontato -. Dopo la seconda cena mi ha chiest se fossi innamorata anche io... mi sono sentita stretta in un angolo».

A questo punto Gianni Sperti ha invitato Claudio Falghera a lasciare lo studio per «riflettere e dimenticare a casa questo innamoramento». L'imprenditore a questo punto si è alzato e se n'è andato, evidentemente amareggiato per quanto accaduto.

La ciliegina sulla torta, ovviamente ce l'ha messa Tina: «Maria in pochi giorni ne abbiamo fatti fuori due», riferendosi anche a Biagio. E La De Filippi ha colto la palla al balzo: «Non è stata una gran perdita». Amen. Avanti il prossimo.