Pesaro, immondizia nel salotto buono: rifiuti abbandonati vicino al museo Rossini

PESARO - Rifiuti abbandonati in pieno centro storico, a pochi passi dal museo Rossini. Scarso senso civico e mancato rispetto delle regole, comportamenti questi, che non si fermano neppure a Natale, anzi sono davvero una pessima cartolina per i negozianti di via Passeri. «Questa è di nuovo la situazione lungo un tratto della via alle 16 del pomeriggio, negli orari di riapertura dei negozi – così porta all’attenzione Claudia Ottaviani, titolare del laboratorio orafo e della gioielleria, ma non è la prima volta».

Dopo una ricognizione poche settimane fa, siamo tornati lungo la via per renderci conto che il problema è sempre lo stesso. E’ evidente il mancato rispetto delle modalità e del calendario della raccolta differenziata porta a porta. Un nodo che Amministrazione comunale e Marche Multiservizi hanno già messo in agenda con il nuovo piano di raccolta per il 2020 e che prevede correttivi nelle modalità pratiche e nel calendario in centro storico.

