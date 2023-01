PESARO Prima riunione operativa e propedeutica alla creazione di un Osservatorio per il decoro urbano, ieri mattina in Comune. Presenti gli assessori ad Attività Economiche, Manutenzioni, Lavori Pubblici, il comandante della polizia locale, e i dirigenti Aspes e Marche Multiservizi. «Un incontro allargato, voluto dall’assessore Francesca Frenquellucci – entra nel merito l’assessore all’Operatività Enzo Belloni - per ragionare su come migliorare l’immagine della città con piccoli ma sostanziali accorgimenti. Sollecitazioni e segnalazioni d’altra parte ne stiamo ricevendo da più parti, ad iniziare delle richieste di intervento per gli scheletri di quelle vecchie biciclette lasciate sparse e abbandonate in diverse zone. Mi riferisco, per esempio a vie come Curiel e Contramine, Galleria Roma, via San Francesco o la piazzetta vicino al liceo Mamiani».



Il maquillage



«Per questo - prosegue - prima azione concertata sarà la rimozione di tutte le vetuste e arrugginite rastrelliere. Un’operazione di “maquillage” pur con tutte le difficoltà del caso. Diverse bici sono ormai a pezzi, mancanti di sellini, ruote o altre componenti, altre invece sono da tempo abbandonate e potrebbero avere dei proprietari anche se è oggettivamente difficile in assenza di denunce specifiche rintracciarli, insomma si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti possibili. Ma se un privato riduce in un modo indecoroso le bici allora il Comune non può stare a guardare ma deve rimuoverle tutte e portale altrove». Così come si dovrà far sì che residenti o gestori di attività commerciali e pubblici esercizi rispettino il Regolamento sul decoro urbano per le fioriere non adeguate alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, recepite dal Comune per allestimenti esterni e arredo sul suolo pubblico, oltre alla sistemazione delle fioriere vetuste o ammalorate di proprietà comunale, andando a sostituirle. Novità, in termini di pulizia e decoro delle facciate di palazzi e contenitori privati, arrivano invece dalla possibilità di una polizza assicurativa da stipulare per ripulire gran parte delle antiestetiche scritte su muri, con il Comune che si dice pronto a contribuire o a compartecipare.



Proposta caldeggiata



Di questo se ne parlerà domani mattina a Palazzo Gradari con lo sportello lanciato dall’assessore all’Attività economiche Francesca Frenquellucci aperto al pubblico e ad ascoltare richieste e idee. L’Osservatorio sul decoro urbano è una proposta da tempo caldeggiata dalla consigliera del quartiere Centro, Miranda Paolucci, e che la stessa Frenquellucci definisce «una bella occasione di confronto e di ascolto con cittadini attivi e disponibili. Venerdì (domani ndr) faremo il primo incontro e spero ci sia partecipazione e fattibili proposte. Sono pronta ad ascoltare chiunque abbia delle idee». Palazzo Gradari sarà aperto dalle 9 alle 13 «L’Amministrazione comunale ha accolto la mia proposta di un vero e proprio Osservatorio per il decoro e contro il degrado – entra nel merito Miranda Paolucci, che in centro risiede vivendolo in prima persona – L’obiettivo è quello di rendere la città più curata e gradevole all’occhio». Non ci sono solo le bici quindi, ma anche i muri ricoperti di graffiti, le fioriere che vanno in ordine sparso, le piccole manutenzioni a giardini e vie, insomma tutto quello che può comportare migliorie light all’arredo urbano rendendo però l’accoglienza e la fruizione del centro storico all’altezza di quella che sarà la Capitale italiana della cultura 2024. Ma non c’è solo decoro. A Palazzo Gradari potranno recarsi anche i pesaresi che vorranno sottoporre altre questioni, come ad esempio la viabilità o i lavori pubblici, il welfare, solo per citare alcune tematiche di ampio respiro e per prenotarsi e prendere appuntamento basta chiamare lo 0721-387213.



I percettori del reddito



Buon ultimo va ricordato che continua anche il progetto di piccole manutenzioni e pulizia del verde con i percettori del reddito di cittadinanza. Alcuni sono operativi nell’area del parco Miralfiore fra via Cimarosa e Solferino e nel giro di qualche giorno, dovrebbero entrare altri tre volontari da impiegare proprio nelle vie d’ingresso al centro storico, il tutto per 8 ore a settimana e due giorni d’impegno.