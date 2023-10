PESARO E la nave, del San Benedetto, va. Puntuale e rapida sulla rotta dei lavori di recupero del Comune in arrivo con il nuovo anno. Se osservato da una fotografia aerea o meglio ancora sulla planimetria con la ripartizione dei settori di intervento, viene in mente l’immagine di una sorta di "transatlantico”, dalla poppa fino alla prua. Una suggestione che avevano già evidenziato con una grafica accattivante i progettisti del vecchio ospedale psichiatrico provinciale, quell’ospizio inaugurato nel 1829 per iniziativa di monsignor Cappelletti sulle vestigia del seicentesco convento del Carmine.



Dopo la recente acquisizione del Comune da Ast e Regione dei settori di sua competenza da ristrutturare, la Città di Pesaro taglia una nuova tappa con l’approvazione da parte della Conferenza di servizi del progetto definitivo e del piano di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione del giardino interno. Ci sono state due sedute di verifica dei piani e ora si tirano le somme con una determina di martedì che ufficializza l’acquisizione del parere favorevole della Conferenza di servizi, di cui faceva parte anche la Soprintendenza, con indicazioni e prescrizioni che i progettisti hanno già provveduto ad apportare negli elaborati, firmati dallo studio Paci Beta consorzio stabile di Pesaro per la parte architettonica e la Cooprogetti srl di Gubbio nell’impiantistica.



Nessun altro passaggio



Dopo questo via libera non saranno necessari altri passaggi in giunta o in consiglio comunale, ma si aprirà la fase della messa a punto della gara per l’affidamento dei lavori entro l’anno. Esattamente la ristrutturazione del lotto 8 e 9 del Pinqua-Pnrr San Benedetto. Vale a dire le residenze popolari Erp e sociali Ers su tutta la facciata principale di corso XI Settembre più il giardino interno e, d’altra parte, gli ambulatori o uffici da realizzare in permuta con l’Ast all’angolo tra il Corso e via Belvedere. Nella tempistica dell’operazione è stata introdotta la scadenza del 6 dicembre per la “determinazione a contrarre”, un atto che precede la firma del capitolato con la futura ditta vincitrice. Entro l’anno sarà chiuso l’appalto integrato e i lavori prenderanno il via i primi del 2024.



Resta infine tassativo il 31 marzo 2026 come termine per il collaudo finale delle opere. Se ci si sposta da poppa a prua dell’immaginaria nave del San Benedetto, entrando dal cancello di via Belvedere nella palazzina sulla destra è in corso lo studio delle residenze per gli artisti dalla ristrutturazione delle Lavanderie dell’ex manicomio. Una zona a forma di L sulla quale il Comune interviene con il Pinqua-Pnrr Centro storico e acquisisce l’area dall’Ast. Sempre su via Belvedere, in prossimità di un ampio prato e parcheggi privati, dove un tempo trionfava l’architettura del Parchetto ducale, ci sono due palazzine senza valore storico utilizzate dall’Ast come sede di servizi e deposito che passano gratis al patrimonio comunale. L’Ast deve traslocare entro gennaio 2025, quando avranno inizio i lavori del Comune nello spazio del cortile, pure questo ceduto senza alcun corrispettivo economico.



La doppia tranche



Anche nel migliore dei transatlantici si possono aprire delle falle. E nel caso del San Benedetto è oggettivo riscontrare che i settori che avrebbero dovuto progettare, finanziare e ristrutturare Ast e Regione non si vedono all’orizzonte. Da una parte il Comune paventa scenari “disastrosi” con il blocco dei certificati di abitabilità dell’housing sociale, per questioni di sicurezza dato l’allarmante degrado. In sostanza sono due le tranche nelle quali deve intervenire la Regione. Primo, la parte centrale dell’edificio con il chiostro e i due cortili-giardini interni dove si dovrebbero aprire gli uffici della dirigenza sanitaria. Secondo, le villette in via Mammolabella da mettere sul mercato. Anche il resto dell’equipaggio, si dice, dovrebbe prendere posizione.