L'Hotel Flaminio a società di import export di alimentari: è corsa per la riapertura

PESARO - L’Hotel Flaminio se lo è aggiudicato una società di Import Export di generi alimentari, la Eras Srl. Ieri l’asta davanti al notaio Cesare Licini. Due le offerte arrivate in busta chiusa, dunque via all’asta con un discreto rialzo. La base era di 4,8 milioni di euro per il 4 stelle con 120 camere, compreso di Spa, arredi, una piccola porzione di terreno edificabile e macchinari. Alla fine l’ha spuntata Eras Srl su una società romagnola a 5 milioni 540 mila euro e 1 centesimo. E’ stata presentata una cauzione di 480 mila euro subito, si attende il resto del saldo entro 90 giorni. La destinazione d’uso turistico dell’immobile è vincolata fino al 2020 almeno. Bisognerà capire se il Flaminio riaprirà i battenti per l’importante stagione estiva che è alle porte.