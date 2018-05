L'hotel fantasma presto andrà all'asta: «Ma ora piovono calcinacci»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Finirà all’asta giovedì prossimo, ma nell’attesa di un futuro proprietario alcuni residenti del lungomare Trieste chiedono interventi urgenti per l’hotel La Bussola, chiuso da tempo. La richiesta è in una lettera scritta da chi abita a fianco all’albergo oggi tutto impacchettato.«Da circa 3 mesi - si legge nella missiva indirizzata all’Amministrazione comunale - è stata posizionata una impalcatura/ponteggio che abbraccia tutto il perimetro del fabbricato per tutta la sua altezza, occupando la strada pubblica sui quattro lati con una sporgenza di circa un metro. Questa impalcatura è stata rivestita con tessuto per proteggere dalla caduta dei calcinacci. Dopo la sua installazione non è stato eseguito alcun intervento sul fabbricato né sono stati posizionati cartelli con le informazioni sul cantiere». Al residente in Comune hanno detto che l’impalcatura rimarrà a tempo indeterminato «per far vedere che qualcosa si sta facendo». Ma a lui non è bastato. Così nei giorni scorsi ha scattato una serie di foto che mostrano la situazione e dove si può vedere «che a causa dei forti venti - riferisce - la protezione in tessuto si è staccata in alcuni punti e si è verificata la caduta di alcuni calcinacci sulla stradaSono stati frequenti i casi di distacchi di ponteggi o di parti di essi dovuti alle intemperie e ai forti venti, e visto che qui siamo fronte mare, il rischio è assolutamente reale».