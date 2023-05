PESARO Cappuccino e bruschette in albergo vista mare? Anche se non si è cliente dell’hotel: al Clipper è possibile fare la colazione e il brunch nel buffet aperto a tutti, in una lunga mattinata all’insegna dei prodotti genuini a chilometro zero. L’idea della famiglia di Caride Gasparini, che gestisce l’albergo dal 1971, è quella di offrire un nuovo modo di mangiare, veloce e sano, per chi vuole trascorrere una giornata in spiaggia, che da viale Marconi dista appena 70 metri. Ma la formula, del tutto inedita, può piacere anche a chi lavora e ha voglia di sentirsi turista della propria città, riscoprendo in una pausa sapori e saperi del territorio. E al bando la noia, il menu varia in base ai prodotti di giornata.



Il debutto



Tutto questo diventa realtà da lunedì 15 maggio, la mattina del debutto senza glamour, ma con la gustosa semplicità di bruschette ai sardoncini scottadito, frittate di asparagi, piade ripiene di prodotti campagnoli, torte salate e tanti dolci e marmellate preparati ai fornelli dell’albergo. Sabato e domenica colazione più brunch dalle 7,15 alle 13, mentre negli altri giorni dalle 7,15 alle 11,15. Bisogna prenotare allo 0721 30915. La quarta stella, che da gennaio brilla sulla scalinata liberty, ha sicuramente contribuito a questa rivoluzione della formula del Clipper, un albergo in equilibrio tra memorie passate, che risalgono agli anni ‘50 con le tante celebrità che vi hanno soggiornato.



La conversione



Una conversione ricettiva determinata da scelte obbligate, come i costi del personale e il caro energia e materie prime, nuovi trend e strategie imprenditoriali. E così, dopo la chiusura del ristorante, l’abbandono della pensione completa e il passaggio al bed and breakfast, ecco che arrivano le novità del brunch delivery in spiaggia e, appunto, la colazione lunga aperta a tutta Pesaro. Intanto con 52 stagioni all’attivo, Caride Gasparini, 76 anni, da anfitrione dell’albergo dirige e fa pubbliche relazioni. Visite ”illustri” sono state quelle dell’amico di sempre Luca Pieri, presidente dell’Aspes e del sindaco Matteo Ricci. Nell’albergo, nato negli anni ’50, ci lavorano anche i figli Vanessa, 50 anni e Roberto 39, le menti creative, e la mamma Anna.

«Il nuovo servizio di colazione e brunch per tutti - spiega Roberto Gasparini - è rivolto a chi vuole andare al mare già ”magiato” per stare tutta la giornata in spiaggia. Abbiamo modificato anche il breakfast per i turisti che dà la possibilità di svegliarsi più tardi e fare un pasto sostanzioso. Per la sera indichiamo invece i ristoranti convenzionati».

Tutto cucinato in albergo



Tutto viene cucinato in albergo, dalle marmellate al pane, dalle focacce alle crostate, ai salati. «Abbiamo anche lo show cooking dove preparare all’istante crepes, frittate e uova - spiega Roberto -. Le pietanze variano tra pancake, waffle, piadine. C’è infine un angolo del benessere con acque detox, frutta fresca e yogurt.

Tra i tanti prodotti a chilometro zero, la casciotta e la ricotta di Urbino più il miele di Mercatello sul Metauro e Fenile di Fano. Il buffet è palastic free. Ma all’hotel Clipper le scelte green sono anche l’impianto fotovoltaico sul tetto e le colonnine di ricarica per le auto dei nostri clienti».