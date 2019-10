Hotel a 4 stelle allagato e inagibile: la vacanza da sogno diventa un incubo

di Gianluca Murgia

FANO - Vacanze da incubo. Le stanno trascorrendo a Rodi 14 coppie della provincia di Pesaro e Urbino. Doveva essere una settimana (da sabato scorso a domani) di relax al Myrina Beach, struttura a 4 stelle del gruppo Eden (oggi Alpitour), ben presto invece per tutti i 450 italiani presenti si è trasformata in una villeggiatura fantozziana. «Camere allagate causa maltempo, diversi clienti tra cui noi hanno subito danni a beni personali» ha spiegato Stefano Mirisola, ex consigliere comunale, ristoratore, in vacanza con la compagna.«Nessuno ha saputo dare risposte né prendersi responsabilità - ha spiegato -. Né da parte del personale di Eden, tutto italiano, né dall’Hotel con il direttore che parlava solo greco. In camera, oltre alla scarsa manutenzione che ha causato gli allagamenti, anche la compagnia di formiche e blatte». Tutto testimoniato da foto e video. «Chiederemo il rimborso di quanto speso e ci rivolgeremo all’Adiconsum- annuncia Mirisola - Non è colpa dell’agenzia viaggi, la colpa è della struttura e del gruppo che ne è a capo».