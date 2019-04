«Ho gli occhiali di suo figlio»: ​un altro anziano nella rete dei truffatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Truffa, una nuova modalità messa in atto per raggirare un signore pesarese di 75 anni. L’anziano stava camminando sulla Statale all’altezza di via Achilli quando è stato avvinato da un giovane distinto, tra i 30 e i 35 anni. Il ragazzo lo ha approcciato come se lo conoscesse e gli ha detto che il figlio aveva ordinato due occhiali da lettura e che era lì per consegnarglieli, ma che non lo aveva trovato. L’uomo ha tirato fuori due paia di occhiali di marca scadente, del valore di pochi spicci. E ha insistito sul fatto che doveva darglieli al più presto perché aveva altre consegne da fare. Così ha detto che costavano 150 euro e si è fatto dare dall’anziano la somma. Il tutto è successo in pochi minuti, neanche il tempo di rendersi conto di quanto stava accadendo.