Pesaro, due ragazzi sorpresi con hashish, marijuana e soldi: doppio arresto e domiciliari

PESARO - La notte scorsa i carabinieri di Misano hanno messo a segno un doppio arresto nella loro azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ancona, non vuole pagare i Campari, litigio al bar: arriva la mamma e salda il conto

Chiaravalle, in casa la cocaina, la pistola e il kit dello spaccio: arrestato un 50enne

A finire nel mirino dei militari sono finiti due ragazzi ventiquattrenni, uno di Pesaro ed uno di Gabicce. In casa del ragazzo pesarese sono stati trovati 110 grammi di marijuana e 2.100 euro in contani, in quella del pesarese 98 grammi di hashish, 8 di marijuana ed il materiale per il confezionamento delle dosi. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA