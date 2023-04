PESARO - Unica in Italia e in Europa, da fare invidia anche al museo di Springfield, si è inaugurata ieri, al Centro Arti Visive Pescheria, la mostra che celebra la grande storia della pallacanestro in occasione dei 45 anni di vita della rivista “Superbasket”, fondata nel 1978 da Aldo Giordani e nasce dalla volontà di Giampiero Hruby (editore di Superbasket) con il contributo del direttore Dan Peterson.

L’iniziativa



Un’iniziativa che accenderà il cuore sportivo dei pesaresi, ma non solo, “Superbasket 45°: i Tesori della Memoria” è curata da Alberto Cecere, proprietario di una vera e propria “super collezione” protagonista del progetto espositivo di cui è visibile, in uno straordinario allestimento, appena un 30%. «È emozionante essere in questo luogo, il Centro Arti Visive Pescheria, dove è esposta la storia del basket: - afferma Matteo Ricci. - Questa mostra è un evento unico, a cui tenevamo molto, che sono sicuro emozionerà tantissimo i tifosi. Dietro ogni maglia esposta, ogni oggetto, c’è tanta passione, ci sono tanti sacrifici e tifo. Lo sa bene Pesaro, città tra le capitali della pallacanestro italiana. La cultura è tutto ciò che va a definire l’identità della popolazione e la nostra terra è segnata profondamente dalla cultura della pallacanestro».

Una mostra che inaugura una stagione di grandi eventi verso Pesaro 2024, come ha sottolineato Daniele Vimini: «E’ un evento che offre una ricchezza straordinaria di materiali con un allestimento molto curato, contributo fondamentale all’avvio del programma di Capitale Italiana della Cultura 2024. “Superbasket 45°” inaugura in un weekend ricco di presenze di sportivi che potranno subito cogliere l’occasione per visitarla».



Lo stupore



«Se rimanete stupiti della quantità del materiale esposto- continua il curatore Alberto Cecere - sappiate che rappresenta il 30% del totale. Ho scelto i pezzi più significativi e quindi è stata una sfida importante in una location molto suggestiva. Abbiamo cercato di dare forma ad un percorso storico culturale, per soddisfare un pubblico eterogeneo, dai nonni ai bambini. Nel loggiato c’è un percorso “a stazioni” in cui il visitatore viaggerà nel tempo alla scoperta del basket. Abbiamo voluto narrare 130 anni di storia di questa disciplina attraverso temi diversi, ad esempio indagando l’universo femminile per scoprire quanto il basket è stato importante per l’emancipazione della donna agli inizi del Novecento, ma facendo spazio anche alla disabilità e all’inclusione. Quindi un grande grazie a Pesaro, una città che parla di basket nella sua tradizione e nella sua storia».



Anche la leggenda vivente Dan Peterson ha portato il suo saluto, ricordando come «non si poteva scegliere città migliore di Pesaro per un evento sul basket e anche per questa location meravigliosa che non ha niente da invidiare al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame di Springfield». Franco Arceci ha sottolineato l’idea alla base della nascita della mostra che è stata quella di mettere insieme Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 con Pesaro che è una delle capitali del basket nazionale, «una potenzialità difficile da attuare, ma che ha trovato realizzazione in un’esposizione che forse è la più bella del genere fatta finora in Europa. Un risultato raggiunto grazie ad un lavoro collettivo».



La mostra sarà fruibile fino al 4 giugno: martedì-venerdì 16-19; sabato, domenica e festivi 10-13 e 16-19. In occasione delle festività, aperture straordinarie:: domenica 23 e lunedì 24 aprile 10-13, 16-22, martedì 25 aprile 10-13, 16-19, sabato 29 e domenica 30 aprile 10-13, 16-22. Ingresso a pagamento, gratuito fino a 18 anni, info 0721.387541.