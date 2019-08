Guess e Rayban contraffatti: ennesima reatata di abusivi in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ieri mattina un altro servizio antiabusivismo commerciale sull’arenile con la polizia locale e la Guardia Costiera. Sono stati fatti 2 sequestri ad altrettanti cittadini extracomunitari che vendevano vestiti e bigiotteria, orologi, occhiali e borse. Il materiale non era contraffatto, ma loro erano sprovvisti di licenza.Quindi hanno subito un verbale amministrativo per una sanzione da 5000 euro oltre al sequestro della merce che andrà confiscata e distrutta. Altri sequestri sono stati eseguiti a soggetti che sono scappati. In questo caso è stata trovata anche merce contraffatta a marchio Guess e Rayban. In totale sono 190 i pezzi sequestrati.