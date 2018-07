Il giorno dopo la grandine si contano i tanti danni a case, auto e colture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – La conta dei danni rischia di essere altissima il giorno dopo: sulla città sembrava calata una fitta nebbia spezzata dai rumori provocati dall’impatto dei chicchi su davanzali, strade, vasi e auto.Nelle zone agricole ha prodotto danni alle culture subito evidenti e molto importanti. Intere coltivazioni sono state piegate dalla forza e dal peso dei chicchi tanto che già in serata è partito l’allarme delle associazioni degli agricoltori. In città i danni maggiori hanno riguardato le vetrate di alcuni condomini e più di un velux nei sottotetti insieme a numerosi lucernari.Danni importanti anche ai pannelli solari sulle coperture delle aziende e nei tetti di alcuni capannoni. Le zone industriali hanno subito anche allagamenti e in certi punti il terreno sembrava coperto di neve. Numerosi gli automobilisti impalliditi davanti ai danni che la grandine ha provocato ai tettucci delle vetture. Ma nelle situazioni più sfortunate sono andati in frantumi anche finestrini e lunotti.Le zone più colpite sono state Case Bruciate, Pozzo e Villa Ceccolini. A Villa Fastiggi la situazione più difficile si è creata in via Insala. Anche a Santa Veneranda sono state segnalate rotture di vetri e lucernari.